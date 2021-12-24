Vefat Eden: ARSLAN ŞANDA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vefat Eden: ARSLAN ŞANDA

Vefat Eden: ARSLAN ŞANDA
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Bahşi Mahallesin'nden, Ladik Ziraat Bankasından Emekli, Bayram, Cengiz, Çetin Şanda'nın babaları, Adnan, Şaban, Arif, Miraç Şanda'nın abileri ARSLAN ŞANDA Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Bahşi Mahallesin'nden, Ladik Ziraat Bankasından Emekli, Bayram, Cengiz, Çetin Şanda'nın babaları, Adnan, Şaban, Arif, Miraç Şanda'nın abileri ARSLAN ŞANDA Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün saat 14: 00' da Bahşi Mahallesi'nde evinin önünden alınarak Avcı Sultan Mehmet (Merkez) camine getirilecektir. İkindi namazına müteakip aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title