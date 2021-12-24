Vefat Eden: ARSLAN ŞANDA
İlçemiz Bahşi Mahallesin'nden, Ladik Ziraat Bankasından Emekli, Bayram, Cengiz, Çetin Şanda'nın babaları, Adnan, Şaban, Arif, Miraç Şanda'nın abileri ARSLAN ŞANDA Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Bahşi Mahallesin'nden, Ladik Ziraat Bankasından Emekli, Bayram, Cengiz, Çetin Şanda'nın babaları, Adnan, Şaban, Arif, Miraç Şanda'nın abileri ARSLAN ŞANDA Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün saat 14: 00' da Bahşi Mahallesi'nde evinin önünden alınarak Avcı Sultan Mehmet (Merkez) camine getirilecektir. İkindi namazına müteakip aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
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