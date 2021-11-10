Vefat eden AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın cenazesi defnedildi - Haberler
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Vefat eden AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın cenazesi defnedildi

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Vefat eden AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın cenazesi defnedildi

İzmir'de, kalp ameliyatı esnasında hayatını kaybeden AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın (53) cenazesi, toprağa verildi.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'de, kalp ameliyatı esnasında hayatını kaybeden Ak Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın (53) cenazesi, toprağa verildi.

Dün, özel bir hastanede kalp ameliyatı olan Akın, operasyon sırasında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akın'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Gaziemir Merkez Camisi'ne getirildi.

Akın'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Menderes ilçesi Görece Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Akın'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Vefat eden AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın cenazesi defnedildi

Vefat eden AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın cenazesi defnedildi

Vefat eden AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın cenazesi defnedildi

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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