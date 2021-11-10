Vefat eden AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın cenazesi defnedildi

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'de, kalp ameliyatı esnasında hayatını kaybeden Ak Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akın'ın (53) cenazesi, toprağa verildi.

Dün, özel bir hastanede kalp ameliyatı olan Akın, operasyon sırasında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akın'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Gaziemir Merkez Camisi'ne getirildi.

Akın'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Menderes ilçesi Görece Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Akın'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.