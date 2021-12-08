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Vefat Eden: Ahmet TOKER

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat Eden: Ahmet TOKER

İlçemiz Ahmetsaray Mahallesi'nden, Ömer, Emin, Orhan ve Akçansa Çimento Fabrikası çalışanı Ayhan Toker'in babaları AHMET TOKER, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Ahmetsaray Mahallesi'nden, Ömer, Emin, Orhan ve Akçansa Çimento Fabrikası çalışanı Ayhan Toker'in babaları AHMET TOKER, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi yarın (8 Aralık Çarşamba günü) öğle namazına müteakip Ahmetsaray Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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