Vefat eden 15. dönem katip üyesi İlham Çetin için TBMM'de tören
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Vefat eden 15. dönem katip üyesi İlham Çetin için TBMM'de tören

12.11.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:55
Vefat eden 15. dönem katip üyesi İlham Çetin için TBMM'de tören

Vefat eden 15. Dönem TBMM Katip üyesi İlham Çetin için TBMM'de tören düzenlendi.

Vefat eden 15. Dönem TBMM Katip üyesi İlham Çetin için TBMM'de tören düzenlendi.

15. Dönem TBMM Katip üyesi İlham Çetin için Meclis Şeref Kapısı merdivenlerimde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, milletvekilleri ve Çetin'in ailesi katıldı. Törende, Çetin'in özgeçmiş okunarak dua edildi. İlham Çetin, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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