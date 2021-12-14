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Vefat - Başsağlığı

Vefat - Başsağlığı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı Ahmet Mullaoğlu'nun babası Mustafa Mullaoğlu vefat etmiştir.

HATAY (Habermetre) - Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı Ahmet Mullaoğlu'nun babası Mustafa Mullaoğlu vefat etmiştir.

Cenazesi Hatay ili Hatsa ilçesi Yukarıbucak köyünde 14 Aralık 2021 Çarşamba günü öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir.

Merhuma Allah'ran rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağılığı dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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