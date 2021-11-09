Vefat-Başsağlığı
Üniversitemiz personellerinden Şenol Çınar ile Fikriye Tığlı'nın ağabeyleri Mustafa Çınar vefat etmiştir.
ÇINAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Üniversitemiz personellerinden Şenol Çınar ile Fikriye Tığlı'nın ağabeyleri Mustafa Çınar vefat etmiştir. Cenazesi 09 Kasım 2021 Salı günü Çalış Köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.
NOT: Cenazeye katılmak isteyen personelimiz için saat 14: 10'da Rektörlük binası önünden araç kaldırılacaktır.
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