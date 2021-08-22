Vefat - Başsağlığı
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Neyran Soylu'nun babası ve Fizik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu'nun kayınpederi Mete Kutluk vefat etmiştir.
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Neyran Soylu'nun babası ve Fizik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu'nun kayınpederi Mete Kutluk vefat etmiştir.
Cenazesi bu gün (22 Ağustos 2021) ikindi namazını müteakip Amasya Merkez Fatih Camisi'nden kaldırılacaktır.
Merhuma Allah'tan rahmet, Hocalarımıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre