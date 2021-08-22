Vefat - Başsağlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vefat - Başsağlığı

Vefat - Başsağlığı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Neyran Soylu'nun babası ve Fizik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu'nun kayınpederi Mete Kutluk vefat etmiştir.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Neyran Soylu'nun babası ve Fizik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Serkan Soylu'nun kayınpederi Mete Kutluk vefat etmiştir.

Cenazesi bu gün (22 Ağustos 2021) ikindi namazını müteakip Amasya Merkez Fatih Camisi'nden kaldırılacaktır.

Merhuma Allah'tan rahmet, Hocalarımıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Aleyna Tilki Bülent Ersoy Davut Güloğlu
Spor Marcao Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vefat - Başsağlığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 10:35:39. #1.14#

title