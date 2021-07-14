Vefat - Başsağlığı
Ünivesitemiz İslami İlimler Fakültesi personelleriden Fikriye Tığlı ve İdari ve Mali İşler Dairesi personellerinden Şenol Çınar'ın ağabeyi Metin Çınar vefat etmiştir.
Ünivesitemiz İslami İlimler Fakültesi personelleriden Fikriye Tığlı ve İdari ve Mali İşler Dairesi personellerinden Şenol Çınar'ın ağabeyi Metin Çınar vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü ikindi namazından sonra Çınarlı Köyünde toprağa verilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre