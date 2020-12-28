Vefasızlığın böylesi
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Vefasızlığın böylesi

28.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:55
Vefasızlığın böylesi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde her yıl yaklaşık 9 ay boyunca köylülerin koyun sürülerini koruyan çoban köpekleri kış gelince başıboş sahipsiz kaldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde her yıl yaklaşık 9 ay boyunca köylülerin koyun sürülerini koruyan çoban köpekleri kış gelince başıboş sahipsiz kaldı.

Köylüler, sürülerin artık otlamaya çıkmadığı kış sezonunda bakımından kurtulmak için çoban köpeklerini sahipsiz bırakıyor. Başıboş köy meydanlarında, yollarda dolaşan ve sokak köpeklerine nazaran daha uysal olan çoban köpekleri insanlara saldırmasa da heybetli görünümleri ile vatandaşları tedirgin ediyor. Aynı zamanda aç bırakıldıkları için karınlarını doyurmak, soğuktan korunmak için insanların evlerinin yakınlarına gelen, kümes hayvanlarına zarar veren köpekler, çocuklara korku yaşattıkları için çok sayıda şikayete konu oluyor. İnsanların dostu olan çoban köpeklerine karşı gösterilen bu yaklaşım tam bir vefasızlık olarak değerlendirirken, bu hayvanların sayıları her geçen gün artıyor. - ESKİŞEHİR

Vefasızlığın böylesi
Vefasızlığın böylesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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