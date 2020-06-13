Vefalı tilki büyüdüğü evi her gün ziyarete geliyor
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Vefalı tilki büyüdüğü evi her gün ziyarete geliyor

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Üçkaya Köyünde yaşayan Aktürk çiftinin ölmek üzereyken buldukları ve 3 ay sonra doğaya gönderdikleri Pamuk isimli tilki, gösterdiği vefa ile aileyi her gün ziyarete geliyor.

Vefalı tilki büyüdüğü evi her gün ziyarete geliyor
13.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:01

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Üçkaya Köyünde yaşayan Aktürk çiftinin ölmek üzereyken buldukları ve 3 ay sonra doğaya gönderdikleri Pamuk isimli tilki, gösterdiği vefa ile aileyi her gün ziyarete geliyor.

Tokat'ın Zile ilçesine 35 km uzaklıkta bulunan Üçkaya Köyü Muhtarı Rıza Aktürk(42) ile eşi Elif Aktürk(38) Pamuk ismini verdikleri tilki yavrusu ile 3 ay önce henüz gözleri açılmamışken tanıştı. Annesini kaybeden Pamuk'a Elif Aktürk annelik yapmaya başladı. 3 aylık olduktan sonra ailesi tarafından ait olduğu doğaya bırakılan Pamuk, büyüdüğü eve vefasını her gün yaptığı ziyaretlerle göstermeye başladı. Günün belirli saatlerinde evine gelip karnını doyuran Pamuk, Elif Aktürk ile birlikte en sevdiği oyun olan Rıza Muhtar'ın çoraplarıyla vakit geçiriyor. Bu kısa ziyaretler sonrasında Pamuk, bir sonraki ziyaretine kadar ait olduğu dağlara çekiliyor.

Pamuk ile arasındaki bağın anne-evlat ilişkisi olduğunu söyleyen ve birlikteliklerinin nasıl başladığını anlatan Elif Aktürk: "Pamuk çok küçüktü. Annesinden yeni doğmuştu. Dağda benim oğlum inek güderken bunu bulmuş. Çığırıyormuş, akşama kadar çığırmış sabahtan. Ne çığırıyor diye oralara bakmış ki bu. Sonra annesini gözlemiş gelmemiş, eve getirdi. Gözleri açılmamıştı daha. Ben buna annelik yaptım. İnek sütü verdim, bizim yediklerimizden yedirdim. Bizi sevdi. Sonra dışarı bıraktık işte. Artık dedik 3 ay evde baktık. Özgürlüğüne bırakalım dedik. Sonra gidiyor, dağlarda dolaşıyor, geri geliyor. Bizim sevgimize alıştı. Bizi anne biliyor herhalde, bırakmıyor. Eşimin çoraplarını çok götürüyor. Elbiselerini yırtmaya çalışıyor. Ayaklarımızı kemiriyor. Dişleri artık çok keskinleşiyor, vahşileşiyor sonra sonra demek ki büyüdükçe. Bize yaramazlık yapıyor işte. Artık bu da bizim bir çocuğumuz oldu. Gidiyor, dolaşıyor dağları geri geliyor" şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Rıza Aktürk, Pamuk'u 3 ay boyunca biberon ile beslediklerini söyledi. Aktürk: "Tokat, Zile Üçkaya Köyü Muhtarıyım. Benim çocuk inekleri güderken, bunun annesi avcılar tarafından vurulmuş ya da kaybolmuş. Her neyse. Bu hayvan dışarıda kalmış çığırıyormuş. Bu hayvanı da oğlum, baba dedi bir tane yavru var ama ne olduğunu bilmiyorum, çok acıyorum aç kalmış dedi. Çığırıyor dedi sesini dinletti. Oğlum dedim al gel, büyütelim dedim, hayrına geri götür bırak dedim. Baba dedi ben buna acıyorum dedi. Büyütelim dedi. Ben gittim, Zile'den, ilçemizden bir tane biberon aldım. İneği sağdık, sütüyle hanım böyle bunu büyüttü sobanın altında. Bu kadar büyüyünce dedim hanım biz bunu bırakalım. Götürüp dağa bırakalım dedim. Götürdüm bıraktım. Bu peşimizden ayrılmadı geri geldi" diye konuştu.

Pamuk büyüdüğü evine yaptığı rutin ziyaretin ardından, bir sonraki sefere kadar gerçekten ait olduğu yere, doğal ortamına dönerek gözden kayboldu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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