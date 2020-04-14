Vefalı öğretmenler
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Gaziantep, Güncel

Vefalı öğretmenler

Gaziantep'te görev yapan 2 bini aşkın öğretmen, gönüllü olarak katıldıkları Vefa Sosyal Destek Grubu ile vatandaşların yardımına koşuyor.

14.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:11
Vefalı öğretmenler

Gaziantep'te görev yapan 2 bini aşkın öğretmen, gönüllü olarak katıldıkları Vefa Sosyal Destek Grubu ile vatandaşların yardımına koşuyor. Öğretmenler, maaşını çekemeyen yaşlıların maaşını evine götürüyor, ihtiyacı olanların ve AŞ eren hamile kadınların imdadına yetişiyor.

Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle kurum ve kuruluşlar vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Gaziantep'te öğretmenler, valiliğin ve kaymakamlığın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'na katıldı.

Salgın nedeniyle evde oturmak yerine Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndaki çağrı merkezinde ve vefa koordinasyon merkezinde vatandaşın talebini gidermeye çalışan bini aşkın öğretmen, kimi zaman maaşını çekemeyen yaşlıların parasını evine götürüyor, kimi zaman ekmek isteyen vatandaşa ekmek yetiştiriyor, kimi zaman da AŞ eren hamile kadınların imdadına yetişiyor. Gönüllü öğretmenleri karşılarında gören vatandaşlar ise büyük sevinç yaşıyor.

"2 bine yakın gönüllü öğretmen sahada"

Salgın nedeniyle özellikle evden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişmeye çalıştıklarını söyleyen ve 2 bine yakın öğretmenin sahada olduğunu vurgulayan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Ülkemiz korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Biz bu süreçte sayın valimizin ve sayın kaymakamımızın direktifleriyle vatandaşa yardım için bir vefa grubu oluşturduk. Bu grubumuzda bini aşkın, hatta iki bine yakın öğretmenimiz gönüllü olarak görev alıyor. Şu an ilçemizdeki her mahallede öğretmenlerimiz sahada ve vatandaşın ihtiyacına yetişiyor. Talep sistemimize bir ihtiyaç düştüğü an öğretmenlerimiz o bölgeye gidiyor. Bu öğretmenlerimiz vatandaşların gıda, maaş ve ekmek gibi her ihtiyacını karşılamaya çalışıyor" dedi.

"Aş eren hamile vatandaşa çilek götürdük"

Gaziantep'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Aycan Benli de sahada karşılaştıkları ilginç bir olayı anlatırken, "Okullarımız tatil edildi. Biz de ülkemizin bu zor zamanlarında ihtiyacı olan insanların yanında olmak istedik ve bu süreçte ilginç olayla da yaşadık. Mesela hamile bir vatandaşımız çilek AŞ ermişti. Eşi de yasak nedeniyle sokağa çıkıp alamadığı için kaymakamız Ömer Kalaylı'ya sosyal medyadan eşi için çilek talebinde bulunmuştu. Biz gelen talebe anında cevap vererek valilik tarafından pazarcı esnafından alınan çileklerden AŞ eren hamile vatandaşımıza ulaştırdık. Biz ülkemizin zor zamanlarında biz öğretmenler olarak vatandaşın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bundan iyi hizmet mi olur"

Yaşı nedeniyle sokağa çıkıp maaşını çekemeyen ve bu nedenle maaşını ayağına kadar getiren öğretmenler ile devlet yetkililerine teşekkür eden Ahmet Yakaryılmaz isimli vatandaş, "Böyle bir hizmet için herkese teşekkür ediyorum. Allah hükümetten de razı olsun. Bundan daha iyi bir hizmet mi olur, herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Evde oturmaktansa topluma faydalı olmak istedik"

Vefa Sosyal Destek Grubu Çağrı Merkezi'nde gönüllü olarak vatandaşların talebini alan ve bu talepleri sahadaki diğer gönüllülere ulaştıran Matematik Öğretmeni Sümeyra İnan ise "Burada vatandaşların taleplerini dinleyip, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Onların hayır dualarını almak, bu süreçte en azından onlara yardımcı olduğumuzu göstermek istedik. Yani evimizde oturup, beklemektense topluma faydalı bir şeyler yapabilmek istedik. O yüzden vatandaşların yardım taleplerini karşılıyoruz ve mümkün olduğunca vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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