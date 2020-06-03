Vefalı öğretmen öğrencilerini unutmadı
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Vefalı öğretmen öğrencilerini unutmadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde görev yaparken Konya'ya tayini çıkan sınıf öğretmeni Hilal Korkmaz, eğitime verilen arada öğrencilerini unutmadı.

Vefalı öğretmen öğrencilerini unutmadı
03.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:21

Batman'ın Gercüş ilçesinde görev yaparken Konya'ya tayini çıkan sınıf öğretmeni Hilal Korkmaz, eğitime verilen arada öğrencilerini unutmadı. Hilal Öğretmen Konya'dan Gercüş'e gelerek öğrencileri ile hasret giderdi.

Gercüş Cumhuriyet İlkokulunda 3 yıl görev yaptıktan sonra geçen yıl Konya'ya tayini çıkan sınıf öğretmeni Hilal Korkmaz, eğitime verilen arada Gercüş'teki öğrencilerini ziyaret etti. Korona virüs salgını nedeniyle öğrencileriyle sosyal mesafe kuralına göre görüşen Hilal öğretmen, çocuklarla hasret giderdi. Hilal Korkmaz, "Gercüş'te görev yapıyordum ama artık Konya'da eğitim veriyor. Mesafeler sevgiye engel değil, bu yüzden bu süreçte öğrencilerime destek olma amacı ile onları ziyarete geldim. Gercüş'e öğrencilerimi özlediğim için geldim hem onları kısa da olsa bir görmek hem de onlarla biraz zaman geçirmek istedim. Sağlıklı olduklarını gördüğüm için sevindim, aynı zamanda kurallara uydukları için onları tebrik ediyorum" dedi.

Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Ömer Öner ise "Bugün Konya'dan öğretmenimiz geldi, çok mutlu olduk. İnşallah bu salgını da yeneceğiz. Bütün arkadaşlarımızla çok mutlu olduk" diye konuştu.

Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Veysel Kaya da "Bugün öğretmenimiz geldi, çok mutlu olduk" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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