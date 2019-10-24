24.10.2019 11:31

Vefalı evlat, örnek ağabey...Babası felç geçirince okulu bıraktı, iki kız kardeşini okuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 9 yıldır hasta olan 72 yaşındaki babasına hayatını adayan 26 yaşındaki Gürkan Özağaç, evinin bütün yükünü omuzlarında taşıyor. Babasının hastalığı sonrası okulu bırakmak zorunda kalan Özağaç, iki kız kardeşini okutarak herkese örnek oluyor.

Keban ilçesine bağlı Dürümlü Köyü'nde yaşayan 26 yaşındaki Gürkan Özağaç, yaklaşık 9 yıldır hasta olan ve son iki yıldır yüksek tansiyon sonucu vücutta kısmi felç geçiren 72 yaşındaki babası Micazi Özağaç'a bakıyor. Liseden sonra eğitimine ara vermek zorunda kalan ve ev geçimini sağlamak için mevsimsel kendilerinin tarla işlerinde çalışan Özağaç, bir taraftan da 30 bin lira kredi çekerek büyükbaş hayvancılık yapmaya başladı. İki kız kardeşini de üniversite okutarak örnek bir davranış sergileyen Özağaç, en büyük hayalinin ise okumak ve Ziraat Mühendisi olmak olduğunu belirtti.

"Babama bakmakla yükümlüyüm"

Hasta babasına bakmak için okulu bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Gürkan Özağaç, "Babam hasta olduğundan beri ona bakıyorum. O yüzden de okulu bırakmak zorunda kaldım. Bütün yük üstümde kaldı. Evin bütün işlerini idare etmek zorundayım. O yüzden okumayı da bıraktım. Bir yandan dışarıdaki işlerimle uğraşırken bir yandan da eve bakıyorum. Evde kalan tek erkek çocuğu benim. O yüzden babama bakmakla yükümlüyüm" dedi.

"Okuyup ziraat mühendisi olmak isterdim"

İki kız kardeşini okuttuğu için mutlu olduğunu ancak kendisi okuyamadığı için buruk bir sevinç içerisinde olduğunu aktaran Özağaç, "Okumak ziraat mühendisi olmak isterdim. Ben okuyamadım. Allah'a şükür kardeşlerimi okuttum ve üniversiteyi bitirdiler. Bu benim için bir mutluluk oldu. Ama ben de okumak isterdim. Köyde mevsimsel tarla işleriyle uğraşıyorum. Ayrıca 30 bin lira kredi çekerek yaptığımız büyükbaş hayvancılık ile geçimimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Oğlum olmasaydı halim perişandı"

Oğluna minnet duyduklarını ifade eden Baba Micazi Özağaç ise, "Oğlumdan razıyım. Benim her işime her ihtiyacıma koşuyor. Okuyamadı. Yalnız iki tane kız kardeşini okuttu. Onlar üniversiteyi bitirdi. Oğlum olmasaydı halim perişandı. Allah'tan sonra bize bakan o. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Eşinin hastalığından dolayı ev işlerinde çalışamadığını belirten anne Hanım Özağaç'da (60), oğullarının kendilerine baktığını ve okulunu da bırakmak zorunda kaldığını aktardı.

Kaynak: İHA