Vefalı ellerden, çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltısı Tunceli'de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için Tunceli Valiliği tarafından kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çiçeklerle süslediği kahvaltılarını ulaştırarak bayramlarını kutladı.

Tunceli'de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için Tunceli Valiliği tarafından kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çiçeklerle süslediği kahvaltılarını ulaştırarak bayramlarını kutladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler köylerde ve mahallelerde vatandaşa talepleri üzerine hizmet ediyor. Gelen taleplerin yanı sıra, ekipler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunup yanında yakınları olmayanlara günlük kahvaltı servisi yapıyor. Kahvaltı servisinde her türlü detayı düşünen ekipler, Ramazan Bayramının ilk günü olması nedeniyle çiçeklerle süsledikleri servisleri vatandaşlara ulaştırdı. Ekipler, kahvaltı servisiyle birlikte evde kalan ailelerin bayramlarını kutladı.

Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarını aralıksız düzenli bir şekilde yaptığını belirten Vali Tuncay Sonel,"Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar,65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kıymetli büyüklerimizin evlerine çiçeklerle süslenmiş bayram kahvaltılarını bıraktılar" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA