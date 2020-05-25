"Vefalı eller" sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktı
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"Vefalı eller" sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktı

Erzincan'da, Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları ve gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çeşitli alanlara yem bıraktı.

25.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:21

Erzincan'da, Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları ve gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çeşitli alanlara yem bıraktı.

Erzincan Valiliği Koordinesinde kurulan ve Kovid-19 salgını sürecinde ihtiyaç sahibi kişilerin market ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, bayram sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla hayvanları da unutmadı.

Dün hayvanlara yem dağıtan görevliler, bayramın ikinci günü de şehir merkezi ile kırsal kesimdeki çeşitli noktalara sokak hayvanları ile yabani hayvanların aç kalmaması için tonlarca mama ve yemin yanı sıra su bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki yemleme çalışmalarına katılan Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, bu Ramazan Bayramı'nın Kovid-19 nedeniyle farklı yaşandığını anımsattı.

Yurtta olduğu gibi Erzincan'da da sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyleyen Ayrancı, "Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması var. Dolayısıyla sokak hayvanlarının bu süreçte mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubumuz, hayvanseverler ve gönüllülerle böyle bir çalışma yaptı. Belediyemiz ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerimizin de desteğinde hayvanlara yiyecek bıraktık." dedi.

Ayrancı, sokak ve yaban hayvanlarına yiyecek dağıtmak için 4 ekibin çalıştığını ve şu ana kadar yaklaşık 4 ton yiyecek dağıtıldığını belirten Ayrancı, hayvanlar için yiyecek dağıtımının sürdüğünü ifade etti.

'Vefalı eller' sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktı

Kaynak: AA

Manşet

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