Vefalı eller arı bakımı yaptı Vefalı eller arı bakımı yaptı Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu Tunceli'de arıların bakımını yaptı.

Vefalı eller arı bakımı yaptı

TUNCELİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu Tunceli'de arıların bakımını yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında başta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan herkesin talebini valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getiriyor. Şuana kadar alış verişten, evlerine kahvaltı servisine, bahçe işlerinden diğer tüm taleplere kadar her türlü hizmeti veren gruba bağlı ekipler, bu kezde arı bakımı gerçekleştirdi. Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi Şevki Mezrası'nda yaşayan 67 yaşındaki İmam Aydoğdu, Jandarma ekiplerini arayarak arılarının bakımı için yardım talebinde bulundu. Talep üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden oluşan ekip, mezraya giderek Aydoğdu'nun arılarının bakımını gerçekleştirdi.

İmam Aydoğdu, Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.

Kaynak: İHA