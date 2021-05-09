Vefalı eller, Anneler Günü için görevde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vefalı eller, Anneler Günü için görevde

Vefalı eller, Anneler Günü için görevde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, şehit ve gazi annelerinin yanı sıra özel çocuğu olan ve huzur evinde kalan annelere giderek çiçek ile çeşitli hediyeler verdi.

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, şehit ve gazi annelerinin yanı sıra özel çocuğu olan ve huzur evinde kalan annelere giderek çiçek ile çeşitli hediyeler verdi.

Anneler Günü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan tarafından, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla çeşitli ziyaretler yapıldı. Vefa ekipleri gün boyu şehit ve gazi annelerinin yanı sıra çocuk bakımevi, konukevinde çocukları bulunan anneler ile huzurevinde kalan annelere gitti. Burada annelerle yakından ilgilenip sohbet eden Vefa ekipleri, Özkan çifti tarafından gönderilen çiçek ve çeşitli hediyeleri verdi.

Çiçek ve hediyeler verilen anneler, Özkan çiftine teşekkür etti. - TUNCELİ

Vefalı eller, Anneler Günü için görevde
Vefalı eller, Anneler Günü için görevde
Vefalı eller, Anneler Günü için görevde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vefalı eller, Anneler Günü için görevde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 18:07:21. #1.16#

title