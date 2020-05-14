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Vefalı eller, 2 milyon fideyi çiftçiye ulaştırmaya başladı

Vefalı eller, 2 milyon fideyi çiftçiye ulaştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toprakla buluşturulan yerli tohumlardan elde edilen 2 milyon adet fide Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından çiftçiye ulaştırılarak...

Vefalı eller, 2 milyon fideyi çiftçiye ulaştırmaya başladı
14.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:53

Vefalı eller, 2 milyon fideyi çiftçiye ulaştırmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toprakla buluşturulan yerli tohumlardan elde edilen 2 milyon adet fide Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından çiftçiye ulaştırılarak ekimine başlandı

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toprakla buluşturulan yerli tohumlardan elde edilen 2 milyon adet fide Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından çiftçiyle ulaştırılarak ekimine başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Avrupa'da ilk defa Elazığ'da kurulan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında çiftçiler için önemli bir adım atıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ve diğer kurumların katkısıyla Çocuk ve Gençlik Vakfı'nın 25 bin metrekare organik tarım ve hayvancılık alanına 2 milyon adet domates, patlıcan, salatalık, biber tohumunun ekimi gerçekleştirildi. Çoğunluğu yerli olup ekilen tohumlar yeşererek fide haline geldi.

Fideleri, vefalı eller ulaştırmaya başladı

Üretilen ve ekime hazır hale getirilen fideler için de sahada Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu devreye girdi. Jandarma, emniyet ve diğer kurumlardan personelin yer aldığı Vefa grubu, 65 yaş üstünde olan bahçe ve çiftçilikle uğraşanların adreslerine ulaştırdı. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'ın da katıldığı çalışmada fidelerin dikimini yapılarak örnek bir çalışma gerçekleştirildi.

Merkezin İlk meyvelerini vermeye başladığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan," Gençlik Merkezi'nde Elazığ Valiliğimiz uhdesinde 2 milyon sebze fidesi 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere üretimi gerçekleştirildi. Bugünde Aşağıdemirtaş köyümüzden Orhan amcamızın bahçesindeyiz. Vefa Sosyal Destek Grubu marifetiyle yetiştirdiğimiz fideleri bahçeye dikmek üzere getirdik"dedi.

Fide dikimlerini yaptıklarına değinen Karahan, Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile vatandaşların ve üreticilerin taleplerini karşılama kapsamında çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Vefalı eller, 2 milyon fideyi çiftçiye ulaştırmaya başladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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