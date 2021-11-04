Vefakâr köpek, kanlar içinde kalan sahibinin başından ayrılmadı - Haberler
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Vefakâr köpek, kanlar içinde kalan sahibinin başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vefakâr köpek, kanlar içinde kalan sahibinin başından ayrılmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi düşerek yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi düşerek yaralandı. Başından yaralanan adamın köpeği sahibinin başından ayrılmadı.

Olay Cuma Mahallesi Hacı Şahin Sokakta meydana geldi. Alkol alan Murat Y. (45), sokakta yürürken düşerek başını kaldırıma vurdu. Kanlar içinde kalan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sahibinin yaralandığını gören köpek, Murat Y'nin yanına giderek başında bekledi. Yaralı adam, olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Vefakâr köpek, kanlar içinde kalan sahibinin başından ayrılmadı

Vefakâr köpek, kanlar içinde kalan sahibinin başından ayrılmadı

Vefakâr köpek, kanlar içinde kalan sahibinin başından ayrılmadı

Vefakâr köpek, kanlar içinde kalan sahibinin başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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