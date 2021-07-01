Vefa Temel: "Yeni bir sayfa açıyorum"

Geçen sene yaşadığı satalık sonrası 6 ay sahalardan uzak kalan Bursaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Vefa Temel, "Yeni bir sayfa açıyorum.

Geçen sene yaşadığı satalık sonrası 6 ay sahalardan uzak kalan Bursaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Vefa Temel, "Yeni bir sayfa açıyorum. Öncelikli hedefim, oynamak" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında konuşan 19 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Geçen sene uzun bir sakatlık yaşadım. 6 ay sürdü. Ciddi bir sakatlıktı. Ama bunu atlatmam lazımdı. Yeni bir sayfa açıyorum. Öncelikli hedeflerim, oynamak. Bu sene çok maç yapmak istiyorum. İdmanlar ağır geçiyor. Ama bizim için gayet iyi. Herkes istekli. Hedefimiz büyük olduğu için çalışmamız lazım."

"Efsane bizimle antrenmana çıkıyor, daha ne isterim?"

Dünkü çalışmada adalesinden sıkıntı yaşayan Vefa Temel, ciddi bir şeyinin olmadığını belirtirken, 'Pablo Martin Batalla ile idman yapmak nasıl bir duygu?' Sorusuna şu cevabı verdi: "Pablo Martin Batalla bizimle idmana çıkıyor. Daha ne isteyebiliriz ki? Burada olması çok büyük önem taşıyor. Herkes ondan çok şey öğreniyor. Bu durumdan dolayı herkes mutlu. Efsane bizle antrenmana çıkıyor. Elimden geldiğince ondan bir şeyler öğrenmek için çabalıyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı