Vefa Temel: "Yeni bir sayfa açıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vefa Temel: "Yeni bir sayfa açıyorum"

Vefa Temel: 'Yeni bir sayfa açıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçen sene yaşadığı satalık sonrası 6 ay sahalardan uzak kalan Bursaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Vefa Temel, "Yeni bir sayfa açıyorum.

Geçen sene yaşadığı satalık sonrası 6 ay sahalardan uzak kalan Bursaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Vefa Temel, "Yeni bir sayfa açıyorum. Öncelikli hedefim, oynamak" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un genç oyuncusu Vefa Temel açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında konuşan 19 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Geçen sene uzun bir sakatlık yaşadım. 6 ay sürdü. Ciddi bir sakatlıktı. Ama bunu atlatmam lazımdı. Yeni bir sayfa açıyorum. Öncelikli hedeflerim, oynamak. Bu sene çok maç yapmak istiyorum. İdmanlar ağır geçiyor. Ama bizim için gayet iyi. Herkes istekli. Hedefimiz büyük olduğu için çalışmamız lazım."

"Efsane bizimle antrenmana çıkıyor, daha ne isterim?"

Dünkü çalışmada adalesinden sıkıntı yaşayan Vefa Temel, ciddi bir şeyinin olmadığını belirtirken, 'Pablo Martin Batalla ile idman yapmak nasıl bir duygu?' Sorusuna şu cevabı verdi: "Pablo Martin Batalla bizimle idmana çıkıyor. Daha ne isteyebiliriz ki? Burada olması çok büyük önem taşıyor. Herkes ondan çok şey öğreniyor. Bu durumdan dolayı herkes mutlu. Efsane bizle antrenmana çıkıyor. Elimden geldiğince ondan bir şeyler öğrenmek için çabalıyorum." - BURSA

Vefa Temel: 'Yeni bir sayfa açıyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vefa Temel: "Yeni bir sayfa açıyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:13:47. #1.14#

title