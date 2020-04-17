Vefa Sosyal Destek gruplarından Kars ve Ardahan'da 10 bini aşkın kişiye yardım Kars ve Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananlar başta olmak üzere 10 bin 565 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılandı.

Kars ve Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananlar başta olmak üzere 10 bin 565 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda kişi, Kars'ta 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda kentte Valilik koordinasyonuyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikçe oluşturulan 314 kişilik grup, bugüne kadar 5 bin 63 kişinin talebine cevap vererek ihtiyaçlarını giderdi.

Ardahan

Ardahan'da da Vefa Sosyal Destek Grubu, oluşturulduğu günden bu yana aynı gayretle çalışmasını sürdürüyor.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yeni kişilere ulaşmanın ve bu vatandaşlara hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bugüne kadar kentte 5 bin 502 kişiye ulaşıldığını kaydeden Masatlı, çağrılara uyup zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Ardahanlılara teşekkür etti.

Masatlı, Vefa Sosyal Destek Grubu mensuplarının şehir merkezinden en uzak noktaya da hizmeti aksatmadan götürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ardahanlılarla bu süreci aşacağız, buna inancım tamdır. Devlet ve millet iş birliğini bu süreçte gördük. Bu bizim için gurur verici. Tabii ki bu durumda biz de mutlu oluyoruz. Ekibimiz bugüne kadar 5 bin 502 kişiye ulaştı. Talepler doğrultusunda daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağız. Vatandaşımız kurallara uydukça, biz devlet olarak onların ihtiyaçlarını gidereceğiz."

Kaynak: AA