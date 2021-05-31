Vefa Sosyal Destek Grupları Vatandaşların İhtiyaçlarını Karşılamaya Devam Ediyor

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarına hızır gibi yetişiyor.

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarına hızır gibi yetişiyor.

Gruplar, uygulamanın başladığı günden beri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti. Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu.

Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları'na vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya geçtiği geçtiğimiz yıl 22 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Gruplarına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda olanlar emekli maaşı, market alışverişi, sağlık ihtiyaçların için 112, 155, 156 numaralarını aradı. G. Gökçen

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Kaynak: Habermetre