Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor
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Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor

Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis merkez ve ilçelerinde vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılıyor.

Bitlis merkez ve ilçelerinde vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma dönemi süresince maaşlarını bankalardan alamayan vatandaşların mağduriyetleri Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından gideriliyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğin koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca, PTT personeli ile emniyet ve jandarma personelleri vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek maaşlarını kendilerine teslim ediyor" denildi. - BİTLİS

Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor
Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor
Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların maaşlarını dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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