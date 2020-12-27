Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

27.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:22
Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Kırklareli Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grupları, Covid-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Pandemi sürecinin en başından beri görevlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren Vefa Destek Grubu çalışanlarına Kırklareli halkı teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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