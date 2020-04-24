Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti - Haberler
Motosiklet, Türkiye, Çankaya, Ankara, Güncel, Haber

Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde Vefa Sosyal Destek Grupları'na Türkiye Motosiklet Federasyonu ve ilgili kaymakamlıklarca belirlenen gönüllü motosikletliler yardım edecek.

24.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:51
Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde Vefa Sosyal Destek Grupları'na Türkiye Motosiklet Federasyonu ve ilgili kaymakamlıklarca belirlenen gönüllü motosikletliler yardım edecek.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek ve katkı sağlamak amacıyla Türkiye Motosiklet Federasyonunun belirlediği gönüllü motosiklet grubu hizmetlerine başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı il ve günlerde gönüllülük esasıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet sağlanacak.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından sağlanan katkının benzer gruplara da örnek olabileceğini vurgulayarak, "Ankara Valiliğimizin koordinesinde çok güzel bir uygulama başlıyor. Belki başka gruplara da örnek olabilecek bir uygulama. Türkiye Motosiklet Federasyonu, bizimle beraber çalışmak istediklerini ifade ettiler. Vefa çalışmalarına destek olmak istediler. Dün başlayan bir uygulama bugün de devam edecek. Motosiklet Federasyonumuzun çok değerli üyeleri bizlerle beraber Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hediyesi olan hijyen paketinin dağıtımında görev alacaklar. Bu zor günler aslında birtakım güzelliklere de vesile oldu. Bu güzelliklerin başında toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ruhu ve artarak devam eden toplumsal duyarlılık oluştu. Özellikle 65 yaş üstü olan, evde kalma kısıtlaması olan vatandaşlarımıza yönelik yapılan iş ve işlemlerde herkes elinden geleni yapma gayreti içinde. İnşallah bu hassasiyet artarak devam edecek ve güzel günleri hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kamu çalışanları asli işlerini yapabilsinler diye destek oluyoruz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, kamu çalışanları asli işlerine dönsün diye yardıma koştuklarını söyleyerek, "Geçen hafta Federasyon Başkanımız Bekir Yunus Uçar ile konuşurken aklımıza geldi. Dışarıda hep polisimiz, askerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız bulunuyor. Çok yere gittikleri için taleplere yetişemez hale gelmişlerdi. Biz de onlar asli işlerini yapabilsin diye motosikletli arkadaşlarımızdan destek istedik. Önce 'Türkiye'de bin gönüllü çıkartabilir miyiz?' diye düşündük. Duyuruyu yaptıktan birkaç saat sonra sayımız 3 bini geçti. Yoğun talepten dolayı tüm motosiklet ailemizi kutluyorum. Kendileri çok büyük hassasiyet ve özen gösterdi. Biz de bu durumu İçişleri Bakanlığımıza ilettik. İller İdaresi Genel Müdürlüklerimizin koordinesinde valiliklere iletildi. Yapılan incelemeler sonucunda 20 yaş altı, 65 yaş üstü gibi arkadaşlarımızın elemeleri de olduktan sonra dün itibarıyla hizmete başlandı" dedi.

"Ankara genelinde 136 motosikletli çalışacak"

Türkiye'de motosiklet kullanan herkesi davet ettiklerini söyleyen Güngör, "Ankara'da Çankaya Kaymakamlığı için görev alıyoruz. Biz listelerin hepsini İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla valiliklere verdik. Bütün illerde bulunan kaymakamlıklar, kendi ihtiyaçları doğrultusunda motosikletli arkadaşlarımızı göreve davet ediyorlar. Bugün Ankara genelinde 136 arkadaşımız çalışacak. Ankara'nın neredeyse yarısı Çankaya olduğu için Çankaya Kaymakamlığına bağlı 60 kadar arkadaşımız çalışacak. Ekmek, temizlik maddesi, ilaç ve ne gerekiyorsa vatandaşımıza yetiştireceğiz. Tamamen gönüllü bir destek. Türkiye'deki motosiklet kullanan herkesi davet ettik. Sağ olsun herkes çok büyük katkı sağladı. Bu arada bir benzin istasyonumuz da etkinliğe katılan arkadaşlarımıza günlük belli bir miktarda destek de verdi" şeklinde konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı Hasan Çakmak ve Aynur Merve Öztürk'ün Çayyolu'nda bulunan Merkez Bankası'ndan alarak götürdüğü ilaç sonrası duygulanan emekli 70 yaşındaki Hüseyin Karaca Demirel, "Hizmet için ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler için çok iyi bir hizmet. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adam intihar etti
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Semih Yalçın Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ebru Şallı Halil Sezai Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımına motosikletliler yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:47:45. #1.14#
title