Vefa Sosyal Destek Grupları, Göynük'te 7 bin 438 vatandaşa hizmet verdi Bolu'nun Göynük ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grupları 7 bin 438 vatandaşın yardımına koştu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grupları 7 bin 438 vatandaşın yardımına koştu.

Göynük Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 13 kişilik harekat merkezi koordinesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilaç, alışveriş, maaş, gıda yardımı gibi taleplerini alarak, harekat merkezinde bulunan 8 araç ile 20 kişilik saha personeli tarafından vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiği belirtildi.

Göynük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının düzenlediği "Yetim ve öksüz çocuklara hediye", "Sen de bir çocuğu sevindir" ve "Ona güzel bir bayram yaşat!" projeleri kapsamında ise çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ilçede yaşayan 7 bin 438 vatandaşın talep ve isteklerinin karşılandığı bildirildi.

Kaynak: AA