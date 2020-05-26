Vefa Sosyal Destek Grupları bayramda da vatandaşın yüzünü güldürdü
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Vefa Sosyal Destek Grupları bayramda da vatandaşın yüzünü güldürdü

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da mesailerine devam ederek ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdü.

26.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:19

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da mesailerine devam ederek ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı Sivas'ta, gıda kolisi ve hijyen paketi bıraktıkları evlerdeki çocukları da hediyelerle sevindirdi.

Vefa Sosyal Destek Grupları, pandemi süresince 13 bin 75 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan yoğunlukla ekmek, süt, ilaç ve sokak hayvanları için yem talebinde bulunurken, ekipler bu taleplere kayıtsız kalmadı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı inceleme görevlisi Hüseyin Şişeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığını belirten Şişeci, bu süreçte vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşların kendilerinden yoğunlukla ekmek, süt, ilaç ve sokak hayvanları için yem talebinde bulunduğunu aktaran Şişeci, "Veri tabanımızda kayıtlı ailelerimize gıda paketi ulaştırdık. Pandemi sürecinde 13 bin 75 aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdik. Yardımları 221 yerleşim yerine ekiplerimiz 18 ayrı araçla ulaştırdı. Yaklaşık 40 bin kilometre yol kat ettik. Ailelerimize sıcak yemek ulaştırdık ve Ramazan Bayramı'nı mutlu bir şekilde geçirmelerini sağladık." dedi.

Şişeci, bayram sevincinin paylaşarak çoğaldığını dile getirerek, "Biz mesai gözeten bir müessese değiliz, bizim için 24 saat çalışma esası var. İhtiyaç duyulduğunda her an her şeye hazırız." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grupları bayramda da vatandaşın yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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