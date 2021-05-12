Vefa Sosyal Destek Grupları aralıksız mesaide
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Vefa Sosyal Destek Grupları aralıksız mesaide

Vefa Sosyal Destek Grupları aralıksız mesaide
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp'in koordinesinde yürütülen 'Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmaları ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp'in koordinesinde yürütülen 'Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmaları ile vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek olan tam kapanma uygulamasında, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet verildiğini kaydetti. Kaymakam İrdelp, "112 Vefa İletişim Hattı'nı arayarak taleplerini belirtiyor ve bu talepler doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Gruplarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını alarak teslimini gerçekleştiriyor. Tam kapanma başladığı andan itibaren şu ana kadar 349 adet talep karşılandı. Vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam eden Vefa Sosyal Destek Programı'nda görev alan personelleri tebrik ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin, 'kalka hizmet hakka hizmettir' şiarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına koşan tüm görevlilere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Vefa Sosyal Destek Grupları aralıksız mesaide
Vefa Sosyal Destek Grupları aralıksız mesaide
Vefa Sosyal Destek Grupları aralıksız mesaide

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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