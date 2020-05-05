Vefa Sosyal Destek Grupları 85 bin talebi karşıladı
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Vefa Sosyal Destek Grupları 85 bin talebi karşıladı

Vefa Sosyal Destek Grupları 85 bin talebi karşıladı
05.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:27

Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görev yapan 3 bin 200 kişi, 40 günde 85 bin ailenin talebini yerine getirdi.

Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görev yapan 3 bin 200 kişi, 40 günde 85 bin ailenin talebini yerine getirdi.

Şırnak'ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yayımlanan genelgeyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlara hizmet ulaştırmak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda Vefa Grubu'nun hazırladığı gıda kolisi dağıtım töreninde, dünyayı etkisi altına koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"İl genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda 3 bin 200 kişi görev aldı. Bunların içinde öğretmenlerimiz, memurlarımız, imamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllü gençlerimiz var. Örnek, modern bir yapı oluştu. Bu ihtiyaçların karşılanması için 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan çağrılara onların evlerinden çıkmasına gerek kalmadan ihtiyaçlarının, taleplerinin karşılanması, evlerine ulaştırılması amaçlanmıştı ve ne mutlu ki bu yerine getirildi. Bugüne kadar vatandaşlarımızın bu hatlara 3 bin 710 çağrısı karşılandı."

Yardım faaliyetlerini de hummalı bir şekilde yürüttüklerini aktaran Pehlivan, bugüne kadar 32 bin yardım kolisi dağıttıklarını, 12 bin kolinin de dağıtımının sürdüğünü, böylelikle 44 bin aileye ulaştıklarını bildirdi.

Şırnak Belediyesinin de yardım kapsamında 6 bin 500 koli ve ramazan ayı boyunca 8 ton et dağıtacağını belirten Pehlivan, hayırsever vatandaşların da 12 bin koli yardımında bulunduğunu, kentin vefasını gösterdiğini vurguladı.

Pehlivan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi kapsamında 56 bin haneye 1000'er lira olmak üzere 56 milyon yardım ulaştırıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şartlı nakit transferleri ve diğer yardımları kattığımızda 85 bin ailemizin kapısını çaldık. Ayrıca vakıflarımızın yaptığı nakit yardımlar var. 7 bin ailemizde 2,5 milyon lira destek sağladık. İnşallah ramazan ayı içerisinde bir o kadar daha yardım yapıp 5 milyon lira nakit desteği sağlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs ile mücadelede devlet olarak büyük önlemler alındığını vurgulayan Pehlivan, ülke olarak bu zorlu süreci en az hasarla atlatacaklarını, eskisinden daha güçlenerek yarınlara ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Törene, Vali Yardımcısı Fatih İzmir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İl Müdürü Hasan Güngen de katıldı.

Vefa Sosyal Destek Grupları 85 bin talebi karşıladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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