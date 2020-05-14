Vefa Sosyal Destek grupları 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı Türkiye genelindeki valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşarak, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyen malzemesine kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Türkiye genelindeki valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşarak, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyen malzemesine kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. 22 Mart'ta faaliyetlerine başlayan Vefa Destek grupları, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Vatandaşlar taleplerini 112, 155, 156 ve diğer numaralar üzerinden bildiriyor. Bu kapsamda talepler, polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen, din görevlileri gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından anında karşılanarak evlerine götürülüyor.

Vefa Sosyal Destek gruplarına 22 Mart-13 Mayıs tarihlerinde 112 üzerinden 2 milyon 245 bin 669 arama, 155 üzerinden 771 bin 243 arama, 156 üzerinden 338 bin 47 arama, diğer numaralardan 2 milyon 741 bin 71 arama olmak üzere toplam 6 milyon 96 bin 30 arama geldi. Bu aramalardan 5 milyon 674 bin 281 büyüğün talepleri sosyal destek grupları tarafından yerine getirildi.

806 bin 767'si seyahat izin belgesi onaylandı

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde iller arası seyahat kısıtlaması uygulamasına gidilmiş, kısıtlama kapsamındaki illere hava, deniz, karayoluyla giriş çıkış istisnalar hariç olmak üzere durdurulmuştu. Şehir giriş-çıkış kısıtlaması olan illere vatandaşlar, tedavi ihtiyaçları nedeniyle birinci derece yakınları vefat eden/ağır hasta olan, son 5 gün içerisinde bir ile gelip kalacak yeri bulunmayanlar ve diğer (askerlik celp, cezaevinden salınma vb.) olmak gerekçesiyle "Seyahat İzin Belgesi" ile girebiliyor. "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları elektronik ortamda e-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa İletişim Sistemi üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda Vefa İletişim Sistemi üzerinden 29 Mart tarihinden bu yana 1 milyon 980 bin 795 başvuru yapılırken, bu başvuruların 806 bin 767'si onaylandı. Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386'sı tedavi amaçlı, 94 bin 220'si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875'i birinci derecede yakını vefat edenler veya ağır hastası bulunanlar, 4 bin 375'i çay üreticisi ve refakatindekiler, 437 bin 911'i ise diğer başvurular oldu. Seyahat izin talepleri tüm il ve ilçelerde oluşturulan seyahat izin kurulları tarafından değerlendirilirken, değerlendirme sonucu başvuru yapanlara SMS ile bildiriliyor.

Çay üreticileri/müstahsilleri için "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları başladı

Ayrıca Çaykur'a bağlı çay üreticileri/müstahsilleri seyahat kısıtlaması bulunan 15 il ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet edenler, ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'den itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere "Seyahat İzin Belgesi" almak şartı ile seyahat edebilecek. Bu kapsamda "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları, elektronik ortamda e-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa İletişim sistemi üzerinden bugün saat 09.00 itibarıyla başladı. - ANKARA

Kaynak: İHA