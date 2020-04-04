Vefa Sosyal Destek Grubundan tartıcı çocuğun ailesine destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Vefa Sosyal Destek Grubundan tartıcı çocuğun ailesine destek - Haber
Şanlıurfa, Siverek, Kültür Sanat

Vefa Sosyal Destek Grubundan tartıcı çocuğun ailesine destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntü üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sokakta çalışan çocuğun ailesine destek sunuldu.

04.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:36
Vefa Sosyal Destek Grubundan tartıcı çocuğun ailesine destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntü üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sokakta çalışan çocuğun ailesine destek sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların da sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından Siverek'te tartıcı 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in çalışırken kaydedilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Siverek Kaymakamlığı Yayasit'in ailesine ulaştı.

Aileyi Güney Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Siverek Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, gıda yardımında bulundu.

Yılmaz'a ise oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Siverek Belediyesi de aileye gıda yardımı yaptı.

Yılmaz Yayasit, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bilmediğini ifade ederek, karşılaştığı kişilerin durumu bildirmesi üzerine hemen eve geldiğini söyledi.

Baba Halit Yayasit ise çocuğunun kendisinden habersiz sokağa çıktığını dile getirerek, "Bundan sonra bırakmayacağım. Ben uyurken bilgim olmadan evden çıkmış. Kesinlikle çıkmasına artık izin vermem." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi Berfin Sürücü, sosyal medyada gördükleri Yılmaz'ın ailesine hemen ulaşarak yardımda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haber
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haber
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haber
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Demet Akalın Levent Dörter Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Polis Twitter Antalya Zonguldak
Şu an buradasınız: Vefa Sosyal Destek Grubundan tartıcı çocuğun ailesine destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 21:27:03. #1.15#
title