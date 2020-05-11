Vefa Sosyal Destek Grubu yemekhanesindeki kadınlar unutulmadı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu yemekhanesindeki kadınlar unutulmadı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu yemekhanesindeki kadınlar unutulmadı.

Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hazırlanan iftar ve sahur yemekleri kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor. Bu yemekhaneyi ziyaret eden Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayrı Suer burada çalışan annelerin Anneleri Günü'nü kutlayarak, çiçek verdiler. Anneler kaymakam, belediye başkanı ve beraberindekiler teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA