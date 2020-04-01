Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların yüzünü güldürüyor Bitlis'in Hizan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan bireylerin ihtiyaçlarını gidererek yüzlerini güldürüyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan bireylerin ihtiyaçlarını gidererek yüzlerini güldürüyor.

Yaşlı ve kronik hastaların evine hizmet götürmek için gece gündüz çalışma yürüten ekipler, hazırladıkları yardım kolilerini vatandaşlara ulaştırıyor.

Hayata geçirilen bu uygulamayla vatandaşların yüzünü güldüren görevliler, Hizan ilçesinde tek başına yaşayan "Evde kal" çağrısına uyan 87 yaşındaki Hamit Yaşar'a yardım kolisi götürerek hayır duasını aldı.

Yaşar, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirterek, "Görevliler her gün evime geliyor. Bana yemek getiriyorlar. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA