Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı adamın elektrikli soba ihtiyacını karşıladı Sakarya'da elektrikli sobası bozulan 72 yaşındaki vatandaşın yardımına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri koştu.

Sakarya'da elektrikli sobası bozulan 72 yaşındaki vatandaşın yardımına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri koştu.

Hacıoğlu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ziya Gevher Satıroğlu (72), ısınmak için kullandığı elektrikli soba bozulunca Erenler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi.

Vatandaşın isteğini yerine getirmek için evine giden ekipler, mevcut sobanın tamiri mümkün olmayınca Satıroğlu'na yeni bir soba hediye etti.

Satıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle günlerde devletimizin bizlere sahip çıkması bizleri oldukça gururlandırdı. Bana bu yardımları yapan bütün ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA