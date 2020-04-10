Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri gönüllere dokunuyor
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Keskin, Batman, Güncel

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri gönüllere dokunuyor

Kentlerdeki Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

10.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:14
Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri gönüllere dokunuyor

Kentlerdeki Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Batman'da Vali Hulusi Şahin öncülüğünde çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri, vatandaşların evlerine götürdü.

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Necmettin Doğan Kümet, yaptığı açıklamada, ilde üretilen kolonya, sıvı sabun, el dezenfektanı ve maskeleri 65 yaş üstü ve dar gelirli insanlara ulaştırma çabasında olduklarını belirtti.

Bu kapsamda ev ev gezerek yardım malzemelerini adreslere teslim ettiklerini dile getiren Kümet, "Evde kal Batman, güvende kal diyoruz." ifadesini kullandı.

75 yaşındaki Hatice Ece, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Fatma Şimşek ise adresine getirilen temizlik malzemeleri dolayısıyla yetkililer için dua etti.

Siirt

Siirt'te de bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla 65 ve üzeri yaşta olan ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi 928 aileye yardım yapıldı.

Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Keskin, irtibat hatlarına gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini, ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evlerine yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Keskin, şunları kaydetti:

"Valimiz Ali Fuat Atik'in koordinasyonunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. 112, 155 ve 156 hatlarına gelen tüm ihbarları anında değerlendiriyoruz. Şu ana kadar talepte bulunan 928 ailenin gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri evlerine giden ekipler tarafından karşılandı."

Bingöl

Bingöl Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de kent genelinde kendilerine gelen tüm talepleri karşılıyor.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ekiplerin, 65 ve üzeri yaştakilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Kovid-19 salgını sürecinde, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların 112, 155 ve 156 hatlarından 7 gün 24 saat destek alabilecekleri hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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