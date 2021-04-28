Vefa Sosyal Destek Grubu "tam kapanma" döneminde görev başında olacak
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Vefa Sosyal Destek Grubu "tam kapanma" döneminde görev başında olacak

Vefa Sosyal Destek Grubu 'tam kapanma' döneminde görev başında olacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "tam kapanma" süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin görevleri başında olacağını bildirdi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "tam kapanma" süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin görevleri başında olacağını bildirdi.

Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmaya ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdiğini hatırlattı.

Tüm vatandaşların genelgede belirtilen kurallara uyması konusunda uyarıda bulunan Saygılı, bu süreçte kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak yaş grubundakilerin veya ağır hastalığı olanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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