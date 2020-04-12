Vefa Sosyal Destek Grubu şehit, gazi aileleri ve engellilerin ekmek ihtiyacını karşılıyor İslahiye ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlara, ekmek ulaştırıyor.

İslahiye ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlara, ekmek ulaştırıyor.

Sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İslahiye ilçesinde Kaymakamlık Vefa Destek Grubu ilçede kendisine ulaşan talepleri yerine getiriyor. Ekipler, uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dışarıya çıkamayan vatandaşların ekmek ulaştırıyor.

Destek kapsamında İslahiye ilçe merkezi ile 79 mahallede 14 ekip 56 görevlisiyle gece gündüz 24 saat esaslı görev yapıyor. Ekmek haricinde acil durumlarda vatandaşları ilaç, çocukların mama ve zaruri ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Ekipler, İslahiye Boğaziçi Mahallesi'nde iki ay önce İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki babaevine talepleri doğrultusunda ekmeklerini anne Ayfer Günay'a teslim etti. Şehit annesi Günay görevlilere teşekkür etti.

Şehit ailesinden sonra Boğaziçi Mahallesinden ayrılan ekipler, aynı mahallede Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve Gazi unvanı alan Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç'un (25) ailesine talepleri üzerine ekmek ulaştırdı.

Ekipler daha sonra Beypınarı Mahallesi'nde oturan ve zihinsel engelli iki çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Fatma Kaynar'ı (51) evinde ziyaret ederek talepleri olan ekmekleri ulaştırdı.

İslahiye Kaymakamlığı Vefa Destek Gurubu olarak ilçedeki merkez ve kırsal mahallelerdeki talebi olan kişilere 100 bin ekmek ulaştırılırken ilçedeki bir fırından ismi belirtilmeyen hayırsever bir kişi kırsal 6 mahalleye dağıtılmak üzere bin adet ekmek parası ödedi.

Kaynak: AA