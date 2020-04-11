Vefa Sosyal Destek Grubu nedir? Vefa Sosyal Destek Hattı iletişim Vefa Sosyal Destek Kurumu; Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan ve koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ayrdım amacıyla kuruldu. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde görev yapan Vefa Sosyal Destek personelleri valilik ve kaymakamlıklara bağlı olarak çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların mağdur olmaması adına Vefa Sosyal Destek Grubu'nu görevlendirdi. Yayımlanan genelgeyle de 10 - 12 Nisan sokağa çıkma yasağı boyunca Vafa Sosyal Destek Grubu halkın yardımına koşacak. Vefa Sosyal Destek Kurumu nedir? İşte, detaylar...

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU NEDİR?

Vefa Destek Hattı İstanbul'da tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılamak üzere kuruldu. Buna göre, kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanma süreci, vali veya kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa Destek Grubu" tarafından yönetiliyor. Oluşturulan grubun kararı, görevlendirmesi ve koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş ve STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.

Salgının tüm yurda yayılmasıyla birlikte Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelinde tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı boyunca yine vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacak.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU TELEFONU

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa Sosyal Destek hatına ulaşabilir.