Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Rukiye nineye doğum günü sürprizi Kapaklı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 75 yaşındaki Rukiye Genel'e doğum günü sürprizi yaptı.

Kapaklı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 75 yaşındaki Rukiye Genel'e doğum günü sürprizi yaptı.

Kapaklı Kaymakamlığı ve Kapaklı Belediyesi işbirliği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde yaşayan bir kişi, destek grubunu arayarak bugün Kapaklı'daki annesi Rukiye Genel'in doğum günü olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile destek grubu üyeleri Genel'in Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki evine gitti.

Çetin, kapıda pasta keserek Genel'in doğum gününü kutladı.

Genel de Çetin ve ekiplere teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçede doğum tarihleri 23 Nisan olan çocuklara da pasta götürdü.

Kaynak: AA