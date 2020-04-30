Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan ihtiyaç sahibi depremzedelere yardım eli
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Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan ihtiyaç sahibi depremzedelere yardım eli

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak konteyner kentte kalan ihtiyaç sahibi depremzedelere yardımlar yapılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan ihtiyaç sahibi depremzedelere yardım eli
30.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:48

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak konteyner kentte kalan ihtiyaç sahibi depremzedelere yardımlar yapılıyor.

Valilik bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" konteynerlerde kalan ve çağrılara uyarak sokağa çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Ekipler, depremden sonra kurulan Doğukent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Sivrice Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner yerleşim alanlarında depremzedelerin ihtiyaçlarını kapılarına kadar ulaştırıyor.

"Allah devletimizden razı olsun"

Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kentte eşi ile kalan 70 yaşındaki Türkan İtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan depremin maddi ve manevi yaralarını devletin yardımıyla sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremde yaşadıkları sıkıntıların ardından koronavirüs salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlatan İtak, devletin kendilerine sağladığı imkanlarla bu sorunların üstesinden geleceklerini belirtti.

Eşi ile yaş itibarıyla dışarı çıkamadıklarını anlatan İtak, "Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah Türkiye'ye zeval vermesin. Devletimiz depremde de bize yardım etti, bu hastalık sürecinde de sürekli yanımızda oldu. Deprem oldu bize başımızı sokacak bir yer verdiler." dedi.

"Devletimiz her konuda yanımızda"

Depremzede 80 yaşındaki Hakkı Güney devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlatarak, salgının yayılmaması için devletin koyduğu tüm kurallara harfiyen uyduklarını aktardı.

Evleri yıkıldığı için konteynerde yaşadıklarını dile getiren Güney, "Allah devletimizden razı olsun. Burada rahatız. Evlerimiz yapılana kadar buradayız. Devletimiz her konuda yanımızda. Depremde yanımızda oldukları gibi her zaman yanımızdalar. Bugün yardım getirdiler. Çok memnunuz." diye konuştu.

Hakkı Güney'in eşi Pembe Güney (77) de kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek, "Allah devletten, milletten razı olsun. Sürekli arkamızda oldular." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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