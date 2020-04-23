Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 23 Nisan'da doğan Kadir'e sürpriz kutlama Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 23 Nisan'da doğan Kadir Üner'e Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 23 Nisan'da doğan Kadir Üner'e Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

Elinde pasta ile Üner ailesine sürpriz yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, 6 yaşına giren Kadir'in hem doğum gününü hem de bayramını kutladı.

Üner, kendisine yapılan sürprizden büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: AA