Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 23 Nisan'da doğan Kadir'e sürpriz kutlama
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 23 Nisan'da doğan Kadir Üner'e Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sürpriz kutlama yapıldı.
23.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:02
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 23 Nisan'da doğan Kadir Üner'e Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sürpriz kutlama yapıldı.
Elinde pasta ile Üner ailesine sürpriz yapan Vefa Sosyal Destek Grubu, 6 yaşına giren Kadir'in hem doğum gününü hem de bayramını kutladı.
Üner, kendisine yapılan sürprizden büyük mutluluk yaşadı.
Kaynak: AA