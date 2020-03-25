Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında 65 yaş üstü bir vatandaş ile ilgilenilmesi Jandarma aracından vatandaşların uyarılması Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında KASTAMONU - Azdavay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

65 yaş üstü bir vatandaş ile ilgilenilmesi

Jandarma aracından vatandaşların uyarılması Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında

KASTAMONU - Azdavay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Azdavay Kaymakamlığının koordinesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

İletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tedarik ekibini oluşturan Azdavay Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.

Kaynak: AA