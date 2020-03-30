Vefa Sosyal Destek Grubu hayat kurtardı - Vefa Sosyal Destek Grubu hayat kurtardı Adana'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca yaşlılara yardım için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi evine gittikleri 89 yaşındaki kadını düşüp yaralanmış halde buldu 2 gün önce düşüp yaralanan ve yardım isteyemeyen yaşlı...

- Vefa Sosyal Destek Grubu hayat kurtardı

Adana'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca yaşlılara yardım için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi evine gittikleri 89 yaşındaki kadını düşüp yaralanmış halde buldu

2 gün önce düşüp yaralanan ve yardım isteyemeyen yaşlı kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da, yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca yaşlılara yardım için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları evine gittikleri 89 yaşındaki kadını düşüp yaralanmış halde buldu. 2 gün önce düşüp yaralanan ve yardım isteyemeyen yaşlı kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Tüm Türkiye'ye etkisi yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca 81 ilde Sosyal Yardımlaşma Vakfı İl Müdürlüklerine bağlı olarak Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Adana'da oluşturulan grupta bu kapsamda bugün yaşlıların evlerini tek tek ziyaret edip zillerini çalarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormaya başladı. Ekipler, Mithatpaşa Mahallesi 58039 Sokak'a gelip Nebile Zihinli'nin kapısının zilini de çaldı. Ancak içeriden ses gelmesine rağmen yaşlı kadın kapıyı bir türlü açmadı. Bunun üzerine ekipler pencereden baktıklarında yaşlı kadının yerde yattığını gördü. Yaşlı kadın ekiplere iki gün önce düştüğünü ve yaralandığını kimsesi olmadığı için haber veremediğini söyledi.

Ekipler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada kapının açılması için Can-Kur ekipleri de olay yerine geldi. Ekipler kapıyı kırarak yaşlı kadına ulaştı. Bitkin düşen yaşlı kadın kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Yaşlı kadın daha sonra, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA