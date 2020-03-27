Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında
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Erzurum, Aşkale, Aksu, Güncel

Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Erzurum'un Aşkale ilçesinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

27.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:50
Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Erzurum'un Aşkale ilçesinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulduğunu duyurduğu 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından duyurduğu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet veriliyor.

Aşkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için oluşturulan destek grupları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Vefa Sosyal Destek Hizmet Grubu'nun oluşturulduğunu kaydederek, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların ilçe nüfus müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Başkanlığı ve ilçe mahalle muhtarlıkları tarafından belirlendiğini bildirdi.

65 yaş üzeri vatandaşları 'yalnız yaşayan' ve 'birden fazla yaşayan kişiler' olarak iki gruba ayırdıklarını söyleyen Aksu, "Toplamda şu ana kadar 164 kişiye yardım paketleri ulaştırmış ve yine bu kapsamda ilçemizde toplamda 2 bin 420 vatandaşımızla iletişim halindeyiz" diye konuştu.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, "Bu vatandaşlardan tek başına yaşayanlar ve kronik rahatsızlığı olanlardan başlamak üzere temaslarımızı kurduk. Gıda, ilaç ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla bizlere ulaşan vatandaşlarımız oldu. Ayrıca iletişim bilgilerini muhtarlarımıza bildirdik. Muhtarlarımız da aynı şekilde kendi mahallelerindeki 65 yaş ve üzeri kişilere ulaşarak, bizlerle temas kurdu. Biz de ihtiyaçları olarak hazırlamış olduğumuz kolileri ilçe emniyet ve Jandarma Komutanlığı ile birlikte oluşturduğumuz ekiplerimiz ile yardım paketlerimizi bizzat ihtiyaç sahiplerinin kendilerine teslim ettik. Aşkale'deki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız bu konuda oldukça duyarlılık gösterdi" ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirleri ile evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara devletin tüm imkanlarını seferber edildiğini kaydeden Aksu, "İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere gönderiliyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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