Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor - Haberler
Vefa Sosyal Destek Grubu, Van Valiliği, Van, Güncel

Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor

Van Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 20 günde 60 bin 913 vatandaşın maaş ve sosyal yardım talepleri yerine getirildi.

13.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:15
Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor

Van Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 20 günde 60 bin 913 vatandaşın maaş ve sosyal yardım talepleri yerine getirildi.

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kapı kapı dolaşan ekipler yardım kolileri dağıtırken, aynı zamanda dışarı çıkmaları yasak olan yaşlılarında siparişlerini alarak evlerine teslim ediyor. Van Valiliği tarafından 13 ilçesinde aralarında polis, jandarma, güvenlik korucusu, bekçi, memur ve Kızılay personelinden oluşturulan 629 ekip ile vatandaşların ihtiyaçları anında yerine getiriliyor. Van Vefa Sosyal Destek grubu, Bahçesaray ilçesinde oluşturulan 7 ekiple bin 533 talebin bin 533'nü, Başkale ilçesinde 10 ekiple 2 bin 232 talebin 2 bin 114'nü, Çaldıran ilçesinde 20 ekiple 6 bin 334 talebin 4 bin 910'nu, Çatak ilçesinde 22 ekiple 917 talebin 879'u, Edremit ilçesinde 25 ekiple 4 bin 272 talebin 3 bin 481'ini, Erciş ilçesinde 73 ekiple 19 bin 793 talebin 17 bin 215'ini, Gevaş ilçesinde 8 ekiple bin 184 talebim bin 184'ünü, Gürpınar ilçesinde 15 ekiple 5 bin 383 talebin 5 bin 7'sini, İpekyolu ilçesinde 29 ekiple 13 bin 360 talebin 12 bin 132'sini, Muradiye ilçesinde 12 ekiple 2 bin 419 talebin 2 bin 231'ini, Özalp ilçesinde 10 ekiple 3 bin 161 talebin 3 bin 116'sını, Saray ilçesinde 8 ekiple bin 765 talebin bin 739'unu ve Tuşba ilçesinde 10 ekiple 5 bin 403 talebin 5 bin 372'sine cevap verdi. 249 ekiple hizmet veren Van Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 22 Mart-11 Nisan 2020 tarihleri arasında 67 bin 756 maaş ve sosyal yardım taleplerinin talebin 60 bin 913'ü yerine getirildi. - VAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Levent Dörter Kim Kardashian İçişleri Bakanı
Spor Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Vefa Sosyal Destek Grubu gönülleri fethediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:23:26. #1.14#
title