Vefa Sosyal Destek Grubu engelli annesinin gününü kutladı
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Vefa Sosyal Destek Grubu engelli annesinin gününü kutladı

Vefa Sosyal Destek Grubu engelli annesinin gününü kutladı
10.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:39

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, ziyaret ettiği engelli annesinin gününü kutladı.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, ziyaret ettiği engelli annesinin gününü kutladı.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın talimatları doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu biri zihinsel biri fiziksel engelli olan 6 çocuk annesi Nurcan Atılgan'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyarette Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından gönderilen çiçek ve hediyeleri teslim eden Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Kaymakam Erat'ın selamını ileterek onun nezdinde tüm engelli annelerinin Anneler Günü'nü kutladıklarını ifade ettiler. Vefa Sosyal Destek Grubu, ayrıca Atılgan'a bir ihtiyacının olup olmadığını sordu.

Engelli annesi Nurcan Atılgan da, Kendisine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı Vefa Sosyal Destek Grubu'na ve hediyeleri için Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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