Vefa Sosyal Destek Grubu, emekli kadına maaşını teslim etti Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, emekli kadına maaşını teslim etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, emekli kadına maaşını teslim etti.

Kentlerdeki Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesinde oturan emekli Rüveyda Gümüş, maaş kartını kaybetmesi üzerine yetkilileri arayarak Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Gümüş'ün 690 lira maaşı ile bin liralık bayram yardımını çekerek kendisine teslim etti.

Gümüş, maaşını teslim eden gruba teşekkür etti.

Kaynak: AA