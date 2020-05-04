Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu
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Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu

04.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:46

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu.

Vatandaşların günlük hayattaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Yenişehir Belediyesi whatsapp hattı, Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi sosyal medya hesapları ile 155, 156 ve 112 acil servis numaralarından gelen talepleri de değerlendirerek vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan Yenişehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri bu kez kedisi için yardım isteyen bir vatandaşın yardımına koştu. Yenişehir'de ikamet eden Çiğdem Kardaş isimli bir vatandaşın kedisi dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken rahatsızlandı. Kardaş'ın kedisi için yardım istemesiyle harekete geçen Yenişehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, eve giderek kediyi aldı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile harekete geçen ekipler kediyi bir veteriner hekime götürerek sağlık kontrolünden geçirdi. Veteriner hekim tarafından yapılan müdahalenin ardından kedi daha sonra ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Sağlığına kavuşan kedisini tekrar kucağına alan Çiğdem Kardaş, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ile Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kedisi rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu

Kaynak: İHA

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