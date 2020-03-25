"Vefa Sosyal Destek Grubu" Edirne'deki yaşlılar için seferber oldu
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Edirne, Güncel

"Vefa Sosyal Destek Grubu" Edirne'deki yaşlılar için seferber oldu

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

25.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:52

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, AFAD ve Kızılay ekipleri yardımcı oluyor.

Ekipler vatandaşların gıda, ilaç ve banka ile resmi işlemler gibi ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm kurumların koronavirüse karşı iş birliği içinde çalıştığını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 65 yaş üzeri vatandaşların çağrı merkezini aramalarının ardından harekete geçtiklerini anlatan Öztuna, gıda, ilaç, ambulansla hastaneye sevk gibi konularda çalıştıklarını ifade etti.

112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Şebnem Eroğlan da yaşlılardan çok sayıda çağrı aldıklarını anlattı.

Bu kişilerin önce taleplerini dinlediklerini ifade eden Eroğlan, şöyle konuştu:

"Amcalarımızı, teyzelerimizi önce telefonda dinliyor ve ihtiyaçlarını anlıyoruz. Sağlık ihtiyacı olanları sağlık birimimize yönlendiriyoruz. Banka veya resmi işlemleri olanları, emniyet, jandarma birimimize aktarıyoruz. Gece gündüz halkımıza hizmet veriyoruz. Geliri olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı ise sosyal yardımlaşma vakfına yönlendiriyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı onlara gerekli yardımı sağlıyor. Ücret karşılığı alışveriş yaptırmak isteyen teyze ve amcalarımızın alışverişlerini ise belediye ekipleri yapıyor."

"Yaşlı vatandaşlarımız için seferber olduk"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise 112 Acil Çağrı Merkezinden belediyenin 153 nolu telefonuna yönlendirilen çağrılara yanıt verdiklerini dile getirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubuna yardımcı olmak için belediyenin özel bir ekip kurduğunu belirten Tanrıkulu, "İhtiyaç sahiplerine ekiplerimiz vakit kaybetmeden ulaşıyor. 5 araç ve 10 arkadaşımızı görevlendirdik. Onlar bizim büyüklerimiz, kıymetlilerimiz, her şeyimiz. İhtiyaçlarının giderilmesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Ersin Al, yaşlı vatandaşlar için seferber olduklarını söyledi.

Tüm kurumların Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Vefa Sosyal Destek Grubunda çalışma gerçekleştirdiğini anlatan Al, "Vatandaşlarımızın koronavirüs tehdidi karşısında daha büyük problemlerle karşılaşmaması için taleplerini yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Görevlilerin, bankadan parasını çekmesine yardımcı olduğu 72 yaşındaki Ayşen Güldaş da uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Bankadan paramı çektik. Polis memurları bana yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun. İhtiyacımız olduğu zaman 112'yi arıyoruz, onlar bize yardımcı oluyor. 65 yaş üzeri olanlara dışarıya çıkmasınlar, alışverişlerini gençlere yaptırsınlar. Bu süreçte birlik olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlığı olan 63 yaşındaki Mübeccel Şahin ise "evde kal" çağrısına uyarak dışarıya çıkmadığını, alışverişini belediye ekiplerinin yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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