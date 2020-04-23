Vefa Sosyal Destek Grubu'dan çocuklara doğum günü sürprizi Antalya'nın Aksu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı.

Aksu Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin organizasyonuyla bayrak, Atatürk posteri ve balonlarla süslenen araçlar, mahalle ve cadde aralarında gezerek, çocukların bayramını kutladı.

Evlerinin balkon ve camlarını tören alanına dönüştüren çocuklar da ellerinde bayraklarla 23 Nisan şiirleri okudu, şarkılara eşlik etti.

Çocuklara bayrak dağıtan Aksu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen öğrencilere çeşitli sürprizler yaptı.

Kaymakam Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muammer Türkoğlu ve Sosyal İşler Müdürü Aysun Temik, doğum günü 23 Nisan olan Neslihan Nazar Aydın'a pasta götürerek, çeşitli hediyeler verdi.

Gazi Yılmaz Güner'in evini de ziyaret ederek kızı Ceren'in bayramını kutlayan ekip, öğrencilerden Baran Varol'a doğum sürprizi yaptı.

Kaynak: AA